Verkaufszahlen: Airbus liefert laut Insider im Corona-Jahr mehr als 560 Flugzeuge

Airbus hat Insidern und Branchendaten zufolge sein internes Auslieferungsziel übertroffen und bleibt damit im Corona-Jahr 2020 der größte Flugzeugbauer der Welt. Das französisch-deutsche Unternehmen habe mehr als die angepeilten 560 Flugzeuge an die Kunden übergeben, hieß es am Dienstag in Branchenkreisen, die Zahlen müssten aber noch einmal überprüft werden. 560 Maschinen wären etwa ein Drittel weniger als im Rekordjahr 2019, in dem Airbus den Erzrivalen Boeing mit 863 ausgelieferten Flugzeugen überholt hatte. Der US-Konzern, der unter dem 20-monatigen Flugverbot für den Verkaufsschlager 737 MAX litt, hatte bis Ende November gerade 118 Flugzeuge an die Kunden übergeben – da waren es bei Airbus schon 477.