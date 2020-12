Verpackungshersteller Gerresheimer will bis zu eine Milliarde Impffläschchen liefern

Der Düsseldorfer Verpackungshersteller Gerresheimer will in den kommenden zwei Jahren weltweit bis zu einer Milliarde Injektionsfläschchen für den Transport von Corona-Impfstoffen liefern. Bestellungen für mehr als 500 Millionen der Glasfläschchen lägen vor, zudem gebe es viele Vorbestellungen, sagte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Die Fläschchen gebe es in verschiedenen Größen, sodass jeweils mehrere Einheiten des Impfstoffs abgefüllt werden könnten. „Es kann durchaus sein, dass 20 Impfdosen in einem Fläschchen verpackt werden“, sagte der Sprecher.