Verschuldung: Porsche-Holding will Schuldenberg dieses Jahr deutlich abbauen

Der VW-Hauptaktionär Porsche SE will die mit dem Kauf des Aktienpakets am Sportwagenbauer Porsche gestiegene Verschuldung in diesem Jahr deutlich abbauen. Die Nettoliquidität solle von minus 6,7 Milliarden Euro auf ein Defizit zwischen 6,1 und 5,6 Milliarden Euro sinken, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag mit.