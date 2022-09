Versicherung : AIG will mit IPO von Corebridge bis zu 1,9 Mrd Dollar einnehmen

American International Group (AIG) plant, mit dem Börsengang von Corebridge Financial bis zu 1,92 Milliarden Dollar einzunehmen. Bei der Emission sollen 80 Millionen Corebridge-Stammaktien angeboten werden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Die Anteilsscheine sollen zwischen 21 und 24 Dollar je Stück offeriert und an der New Yorker Börse notiert werden.