„Verspannungen bleiben“ Industrie mit drittem Auftragsplus

Die zu Beginn der Corona-Krise in Rekordtempo geleerten Auftragsbücher der deutschen Industrie füllen sich wieder: Das Neugeschäft wuchs im Juli bereits den dritten Monat in Folge. Allerdings fiel das Plus mit 2,8 Prozent zum Vormonat nur gut halb so stark wie von Ökonomen erwartet. Dies lag vor allem an der geringeren Binnennachfrage, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag mitteilte. Die Auslandsaufträge wuchsen dagegen nach dem Ende der Corona-Rezession bei wichtigen Handelspartnern um 14,4 Prozent. Der Aufholprozess „dürfte sich auch in den nächsten Monaten fortsetzen“, erwartet das Ministerium angesichts sinkender Kurzarbeit und verbesserter Geschäftserwartungen der Firmen.