Verstoß gegen Zollbestimmung: Ehemaliger BMW-Händler in Vietnam zu neun Jahren Haft verurteilt

Der Händler Euro Auto war in dem südostasiatischen Land früher der Allein-Importeur von BMW. Vietnam - einer der wenigen kommunistischen Einparteienstaaten, die es noch gibt - gehört derzeit zu den Ländern mit den höchsten Wachstumsraten. Manche Leute wurden dort in den vergangenen Jahren sehr schnell reich. In der Hauptstadt Hanoi und in Ho-Chi-Minh-Stadt (ehemals: Saigon) sind inzwischen zahlreiche Luxusautos unterwegs.