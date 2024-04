Verteidigung Was Europas Rüstungsindustrie wirklich braucht

Blickt man auf den europäischen Marineschiffbau sind signifikante strukturelle Unterschiede erkennbar. Ausländische Unternehmen, in denen jeweils der Staat mehrheitlicher Shareholder ist, übertreffen die privatwirtschaftlich organisierten deutschen Player deutlich in ihrer Größe und der industriepolitischen Unterstützung. So unterscheidet sich der Grad politischer Unterstützung für die jeweils einheimische Industrie sowohl bei Exportkampagnen als auch bei (nationalen) Vergaben beträchtlich. Nachteilig wirkt sich zudem aus, dass der Staat bei Risikokapital und Investitionen nicht als Shareholder unterstützend tätig wird. Insgesamt müssen wir für Europa ein „unlevel playing field“ konstatieren, was zu Verzerrungen im Wettbewerb und in der Zusammenarbeit zu Lasten des deutschen Marinesektors führt.



Lesen Sie auch: Die Deutsche Marine – Das Schlusslicht der Zeitenwende



Schauen wir aus maritimer Sicht auf die europäischen Bedarfe und Fähigkeiten: Im Unterwasserschiffbau haben wir zum einen eine klare und sinnvolle industrielle Aufteilung zwischen Herstellern atomarer und Herstellern konventioneller U-Boote. Zum anderen gibt es hier erfolgreiche Beispiele enger Zusammenarbeit und gemeinsamer Beschaffungen, wie beispielsweise das deutsch-norwegische U-212-CD-Projekt. Beide Seiten bringen sich hier auf Grundlage abgestimmter Bedarfe und Anforderungen mit ihren spezifischen industriellen und technologischen Fähigkeiten ein. Eine Blaupause für Europa? Eigentlich schon. So kann über strategische multinationale Zusammenarbeit beides gelingen: Vereinheitlichung der Typen, Skalierung und industrielle Wertschöpfung auf Augenhöhe zwischen den Partnern.