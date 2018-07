Viagra-Hersteller Pharmakonzern Pfizer stellt sich neu auf

In der Sparte Innovative Medicines fasst der Arzneimittelhersteller patentgeschützte Medikamente, biotechnologisch hergestellte Präparate und den neu geschaffenen Geschäftsbereich mit Krankenhäusern zusammen. In die Division Established Medicines werden Mittel, deren Patentschutz abgelaufen ist, und Nachahmermedikamente eingebracht. Die Änderungen sollten mit dem Beginn des nächsten Geschäftsjahres greifen. Mit den Pläne konnte Pfizer die Anleger kaum überzeugen: An der New Yorker Börse gab die Aktie in einem schwächeren Gesamtmarkt um 0,4 Prozent nach.