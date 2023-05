Viertgrößter deutscher Heizungsbauer Stiebel-Eltron-Chef: „Deutschland hat einfach vieles verpennt“

Ihre Wettbewerber investieren im osteuropäischen Ausland.

Ja, Bosch und Viessmann bauen in Polen und Vaillant in der Slowakei jeweils Wärmepumpen-Standorte. Natürlich haben auch wir darüber nachgedacht. Denn wir haben auch ein Werk in der Slowakei, das ist auch gut. Und es ist kein Geheimnis, dass die Löhne in Deutschland höher sind. Auf der anderen Seite haben wir in Deutschland Facharbeiter mit sehr guter Ausbildung, die gibt es in der Zahl im osteuropäischen Ausland nicht. Dadurch können wir in Deutschland schneller die Produktion hochfahren. Und natürlich hat es Management-Vorteile, die wichtigste Fabrik mit den vorhandenen Leuten am Unternehmenssitz hochzuziehen. Wir sind auf diese Weise schneller und können die Lohnkosten-Nachteile über Effizienzsteigerung ausgleichen. Denn nach unserer Erfahrung ist die Eigenständigkeit der Ingenieure und Facharbeiter in Deutschland einfach in einer anderen Liga. Darüber hinaus versuchen wir, durch automatisierte Prozesse den Lohnanteil an der Produktion zu verringern.