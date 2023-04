Viessmann Hier gerät ein kleines Juwel in amerikanische Hände

Als Google 2014 den Thermostathersteller Nest Labs für drei Milliarden Dollar kauft, war das für ihn wie ein Weckruf. „Die Digitalisierung wird alles Dagewesene in den Schatten stellen“, glaubte er. „Künftig verkaufen wir Wärme – und müssen es mit neuen Wettbewerbern aufnehmen, die nicht mehr aus unserer Branche stammen.“ Er sprach in den Jahren auch über das Konservative in Viessmann, dass Allendorf als Standort nicht ausreiche. „Ein Unternehmen muss lernen, anders zu sein – oder es wird nicht mehr sein.“ Es sind Schlüsselsätze, die man auf den Kontext heute übertragen könnte.