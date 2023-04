Viessmann Hier gerät ein kleines Juwel in amerikanische Hände

Der Umbruch in der Energieversorgung, die Deutschland und Europa mit Ausbruch des Krieges erfasst, ist für das Familienunternehmen aber eine große Chance. Max Viessmann sieht die Zukunft neben Wärmepumpen in „hybriden Lösungen“: Hochtemperatur-Wärmepumpen, Photovoltaik, daneben Biomasse sowie Gas für kalte Phasen im Winter und Spitzenlasten, in denen der Strom knapp sei. Man brauche, sagt er, als Nutzer ein „best of all worlds“. Die größte Herausforderung sei die Dekarbonisierung der Städte. „Am wichtigsten wird für uns alle sein, dass wir pragmatisch alles dafür tun, diese Dinge zu lösen und nicht in Perfektion sterben.“ Die Heizungsdebatten der vergangenen Wochen gingen meist in eine andere Richtung – die Regeln sind schon jetzt schwer zu durchschauen.