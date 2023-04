Viessmann Hier gerät ein kleines Juwel in amerikanische Hände

Wenn man in Deutschland nach Beispielen für Familienunternehmen sucht, fällt schnell der Name Viessmann. Der Heizungsbauer bringt alle Zutaten mit, die zum Wesenskern, auch zum Klischee und Mythos unseres Bildes gehören: Tradition, Verantwortung, Erfindergeist, die Verankerung irgendwo in der tiefen Provinz, verbunden mit dem Drang in die Welt – und natürlich: die Familie. Der Verkauf von Viessmann, ein Unternehmen, das Kanzler und Minister auf Reisen besuchen, ist insofern ein Beben nicht nur für das kleine Allendorf in Hessen, sondern im Maschinenraum der deutschen Wirtschaft. Es ist mit 12 bis 13 Milliarden Dollar zudem einer der größten Deals dieser Art, übertrifft den Verkauf des Straßenmaschinenbauers Wirtgen an John Deere 2017 fast um das Dreifache.