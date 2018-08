Villeroy & Boch: „Wir spüren den Handelskrieg im Geschäft nicht“

Von vielen europäischen Unternehmen in China kommen Klagen über Gängelung durch die Behörden und Benachteiligung gegenüber chinesischen Wettbewerbern. Ist das für Villeroy aktuell auch ein Problem?

Nein, wir haben so etwas bisher nicht erlebt.



Die zweite Boomregion für Ihr Unternehmen ist der Golf, wo die Umsätze 2017 fast um die Hälfte stiegen. Wie sehr hängt das an der Sonderkonjunktur durch die WM in Katar?

Darüber reden natürlich alle, aber wir sehen auch unabhängig von der WM eine gute Entwicklung in der Region. Dass die Kataris aktuell politisch isoliert sind, ist zwar nicht so hilfreich. Aber solche Rücksetzer hat es auch in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben. Der grundsätzliche Trend ist intakt.