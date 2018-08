Villeroy & Boch „Wir spüren den Handelskrieg im Geschäft nicht“

Im vergangenen Jahr wies der Europäische Gerichtshof (EuGH) die Klage Ihres Unternehmens gegen ein Bußgeld der EU-Kommission wegen des Bäderkartells ab. Der Konzern war daran zwischen 1994 und 2004 beteiligt und zahlte 2010 bereits 71,5 Millionen Euro Strafe. Sie sind im Vorstand für Compliance zuständig. Was tun Sie, um derartige Schäden in Zukunft zu vermeiden?

Wir haben ein eigenes Team für Compliance, das in unserer Zentrale in Mettlach aus drei Mitgliedern besteht. Darüber hinaus haben wir ein zweistufiges Compliance-Organisationssystem mit einem Compliance-Verantwortlichen an jedem Auslands-Standort und einem Compliance Officer je Marktzone. Alle Mitarbeiter müssen regelmäßige Fortbildungen absolvieren, um sie für das Thema zu sensibilisieren.