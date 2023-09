VinFast: Vietnamesische E-Auto-Marke noch 2023 in der EU erhältlich

Der vietnamesische E-Autobauer VinFast strebt nach Europa. Nach der behördlichen Genehmigung werde VinFast noch in diesem Jahr die ersten Fahrzeuge nach Europa liefern, sagte Vorstandschefin Le Thi Thu Thuy am Donnerstag zu Reuters. Eine mit den Plänen vertraute Person sagte, im vierten Quartal 2023 würden etwa 3000 Fahrzeuge des Modells VF8 von der VinFast-Fabrik im Norden Vietnams nach Frankreich, Deutschland und in die Niederlande geliefert.