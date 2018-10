Voestalpine, KlöCo, Deutsche Bank Die Quartalszahlen des Tages

Trockener Sommer setzt Uniper-Großaktionär Fortum zu

Der trockene Sommer und der infolge dessen geringe Anteil an Wasserkraft hat dem finnischen Versorger Fortum zugesetzt. So kletterte der operative Gewinn lediglich um zwei Prozent auf 96 Millionen Euro. Der Konzern ist inzwischen mit rund 47 Prozent der größte Aktionär der ehemaligen E.On-Tochter Uniper.

Höhere Stahlpreise in USA füllen KlöCo die Kassen

Der Stahlhändler Klöckner & Co (KlöCo) hat im dritten Quartal dank der gestiegenen Preise im wichtigen US-Markt mehr verdient. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei von Juli bis Ende September auf 59 Millionen Euro gestiegen – zwölf Millionen mehr als vor Jahresfrist, teilten die Duisburger am Mittwoch mit. Von Reuters befragte Analysten hatten allerdings im Schnitt mit 62,6 Millionen Euro gerechnet. Unter dem Strich konnte der Konkurrent der Handelshäuser von Thyssenkrupp und Salzgitter sein Ergebnis auf 22 Millionen Euro fast verdoppeln. Vorstandschef Gisbert Rühl bestätigte die Prognose, wonach das operative Ergebnis gegenüber dem Vorjahr mindestens leicht steigen solle und auch das Konzernergebnis entsprechend positiv ausfallen werde.