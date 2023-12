Voith-Chef Haag „Unsere Handlungsfreiheit ist eingeschränkt“

Stimmt es, dass Sie gern mal auf dem Feldbett in der Produktion übernachten, wenn es hart kommt?

Das war bei Voith bis jetzt nicht nötig. In einem früheren Job in Detroit gab es Produktionsprobleme, so dass wir die Autoindustrie nicht nach Plan beliefern konnten. Da habe ich mehrere Tage in der Fabrik auf einem Feldbett geschlafen, um den Mitarbeitern in einer schwierigen Situation zur Seite zu stehen und sie zu motivieren. Sollten solche Probleme hier auftreten, bin ich durchaus bereit, das wieder zu tun.