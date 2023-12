Voith-Chef Haag „Unsere Handlungsfreiheit ist eingeschränkt“

Voith hat in Deutschland Arbeitsplätze abgebaut, ist im Ausland aber dynamisch gewachsen. Was müsste passieren, dass Sie wieder in Deutschland investieren?

Aktuell investieren wir vermehrt in Produktionskapazitäten in den USA, aber auch in Osteuropa und Indien. Damit wir wieder hierzulande wachsen, müsste sich die Kostenbasis verbessern, vor allem bei Personal und Energie. Zweitens müsste die Belastung durch zusätzliche Auflagen, Gesetze und Bürokratie sinken. Diese schränken unsere Handlungsfreiheit ein und bedeuten zusätzlichen administrativen Aufwand.