Volker Ulrich zum Kampf gegen die Pandemie Wer sollte den Corona-Impfstoff als erstes bekommen, Herr Professor?

Herr Ulrich, mal angenommen, es gibt einen Impfstoff: Wer soll dann in welcher Reihenfolge geimpft werden?

Der Frage bin ich mit drei Wissenschaftler-Kollegen in einer aktuellen Studie nachgegangen. Zunächst sollte das medizinische Personal in Kliniken und Altenheimen geimpft werden. Da plädieren wir auch für eine Impfpflicht. Wenn sich einer partout nicht impfen lassen will, ist das zwar in Ordnung. Aber dann darf der- oder diejenige keinen Kontakt zu Kranken haben.