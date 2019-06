Volkswagen: Beschäftigungssicherung bei VW-Finanztöchtern bis 2029 verlängert

Anfang Juni war trotz des aktuellen Sparkurses die Beschäftigungssicherung bei der Volkswagen AG und Volkswagen Sachsen bis 2029 verlängert worden. Dies war eine zentrale Bedingung der Arbeitnehmervertretung für den digitalen Umbau. Bis 2023 will Volkswagen bis zu vier Milliarden Euro in Digitalisierungsprojekte investieren. Zeitgleich sollen bis zu 4000 Stellen vor allem in der Verwaltung wegfallen. Mit Bezug zur Digitalisierung will der Autobauer hingegen mindestens 2000 neue Jobs schaffen.