Volkswagen, BMW und Daimler: Trump fordert Konzerne dazu auf, mehr Autos in den USA zu bauen

„An diesem Tisch sitzen die größten Autohersteller der Welt“, sagte der US-Präsident zu beginn des Treffens am Freitag, „Wir arbeiten daran, wie wir mehr Autos in den USA bauen können.“ Anschließend wurde die Presse von dem Treffen ausgeschlossen. Trump äußerte Berichten zufolge während des Treffens die Idee, dass importierte Autos mit Strafzöllen in Höhe von 20 Prozent und schärferen Abgasregeln als die in der Heimat produzierten Wagen belegt werden können. Mit Strafzöllen hatte der US-Präsident deutschen Autobauern schon früher gedroht.