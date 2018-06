Volkswagen: E-Auto-Offensive – VW eröffnet neue Werke in China

WolfsburgBei Volkswagen geht der Glaube an China nicht verloren. Der VW-Konzern ist selbst ein wenig davon überrascht, wie gut sich die Verkaufszahlen auf dem chinesischen Automarkt auch in diesem Jahr weiter entwickelt haben. Ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht, auch wenn die Zuwachsraten in den kommenden Jahren etwas niedriger ausfallen dürften.