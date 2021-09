Volkswagen: EU-Kommission fordert nach VW-Dieselskandal Entschädigung für Kunden

Die Europäische Kommission hat Volkswagen aufgerufen, vom Abgasskandal betroffene Verbraucher in Europa und nicht nur deutsche Kunden zu entschädigen. Volkswagen sei noch immer nicht bereit, mit Verbraucherschützern angemessene Lösungen für geschädigte Autofahrer in anderen europäischen Ländern auszuarbeiten, obwohl es nach dem Dieselskandal zahlreiche Urteilte gegen den Konzern gegeben habe, kritisierte EU-Justizkommissar Didier Reynders am Dienstag.