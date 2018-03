Volkswagen: Gläserne Manufaktur produziert E-Golf erstmals im Zwei-Schicht-Betrieb

DresdenErstmals seit fünf Jahren wird in der Gläsernen Manufaktur von Volkswagen in Dresden wieder im Zwei-Schicht-Betrieb produziert. Grund ist die steigende Nachfrage nach dem E-Golf, wie VW am Montag in Dresden mitteilte. Deshalb werde die Produktion der Elektroautos in Dresden von derzeit 36 Stück pro Tag auf 72 verdoppelt.