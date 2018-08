Volkswagen: Sonderangebote kurbeln Absatz von Audi und Marke VW an

Während VW in Europa besonders viele Fahrzeuge verkaufte, schrumpften die Auslieferungen auf dem größten Markt in China um gut zwei Prozent. Das lag daran, dass die Kundschaft dort wegen der Zollsenkung für EU-Importe günstige Angebote abwartete. In den USA steigerte sich VW dagegen um rund 13 Prozent. Insgesamt lieferte die Marke Volkswagen in den ersten sieben Monaten rund um den Globus 3,6 Millionen Fahrzeuge aus, plus 6,5 Prozent.