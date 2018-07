Volkswagen: Staatsanwaltschaft verschickt Akten zum Abgasskandal an Anwälte

In den USA waren rund 600.000 Fahrzeuge aus dem Konzern betroffen, in Deutschland ordnete das Kraftfahrt-Bundesamt für etwa 2,4 Millionen Wagen Rückrufe an. Insgesamt hat der Konzern für Entschädigungen und Strafen in Nordamerika über 25 Milliarden Euro an Kosten verbucht.