Volkswagen-Tochter: MAN-Betriebsrat knüpft Ja zum Börsengang an Jobgarantien

Er werde eine mögliche Zustimmung in den entscheidenden Gremien an diese Frage knüpfen, so Stimoniaris. „Bislang gab es dazu aber keine Beratungen in den Aufsichtsratsgremien - und diese entscheiden, nicht der Vorstand.“ Außerdem müssten Mitbestimmungsrechte der Arbeitnehmerschaft gewahrt bleiben.