Volkswagen-Tochter: Renault steigt bei Gebrauchtwagenportal Heycar ein

Der französische Autobauer beteiligt sich am stark wachsenden Gebrauchtwagenportal „Heycar“ des Konkurrenten Volkswagen. Die Franzosen erwerben über eine Kapitaleinlage Anteile an der Mobility Trader Holding, wie die VW-Tochter mitteilte. Über die Höhe der Beteiligung sei Stillschweigen vereinbart worden. Die Online-Plattform erhalte dadurch weitere Mittel für die Expansion in Europa. An der 2017 gegründeten Heycar sind bereits der Stuttgarter Autobauer Daimler und der Versicherungskonzern Allianz beteiligt.