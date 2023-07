Volkswagen-Tochter: Traton kommt Aufträgen immer noch nicht hinterher – MAN verdient mehr

Die Volkswagen-Tochter verwies auf den weiterhin sehr hohen Auftragsbestand, deswegen seien die Marken bei der Annahme von Bestellungen weiterhin sehr zurückhaltend. Dennoch müssen sich Kunden in Geduld üben: In Europa liegen die Lieferzeiten zwischen sechs und zwölf Monaten, je nach Fahrzeug, in den USA sind es nach Unternehmensangaben mehr als neun Monate.