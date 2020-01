Volkswagen-Tochter: Traton will US-Lkw-Hersteller Navistar ganz

Die Volkswagen-Nutzfahrzeug-Tochter Traton greift nach ihrem amerikanischen Partner Navistar. Die Holding für die Marken MAN und Scania will 2,9 Milliarden Dollar für die restlichen Anteile an dem Lkw-Hersteller aus den USA zahlen, an dem sie schon mit 16,8 Prozent beteiligt ist, wie das Unternehmen am späten Donnerstagabend mitteilte.