Volkswagen Umbau des VW-Werks Zwickau kommt voran – E-Auto-Produktion soll 2019 beginnen

„Zwickau ist, wenn man so will, nur die Spitze des Eisbergs. Unsere Mission ist nichts weniger als die Transformation des konzernweiten Produktionsnetzwerkes in Richtung E-Mobilität. Wir sprechen da weltweit über insgesamt 16 Standorte. Und das innerhalb von nur drei Jahren“, sagte Ulbrich in dem Interview. Neben Zwickau werde in China ein komplett neues Werk auf für E-Autos aufgebaut – und ein bereits bestehendes Werk umgerüstet. Dazu komme Nordamerika, dort stehe der genaue Standort aber noch nicht fest.