Volkswagen VW-Chef Blume: „Die kommenden Monate werden herausfordernd“

Die Automobilindustrie steht derzeit vor Herausforderungen: die schwierige Verkaufssituation in China und gerade im Zukunftsgeschäft mit Elektroautos gibt es Sorgenfalten, zuletzt wurde etwa bei VW in Emden die Produktion gedrosselt. Eigentlich haben die Autobauer von niedrigem Niveau aus auch dieses Jahr wieder kräftige Zuwächse eingeplant. Doch die Förderung soll zuerst für Unternehmen, dann auch für Private weiter beschnitten werden. Gleichzeitig greifen die chinesischen Hersteller die etablierten Marktführer in Europa mit leistungsstarken Elektromodellen an.