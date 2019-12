Volkswagen VW-Kernmarke verkauft im November deutlich mehr

Besonders auf dem deutschen Heimatmarkt war der Zuwachs groß: Hier gelang den Wolfsburgern im Vergleich zum Vorjahresmonat ein Plus von etwas mehr als einem Fünftel auf 54.800 Fahrzeuge mit dem VW-Emblem. Im wichtigsten Markt China konnte die Kernmarke bei schrumpfendem Gesamtmarkt vier Prozent mehr Wagen an die Kunden bringen (316.700). Nicht so gut lief es in Zentral- und Osteuropa (minus 2,9 Prozent).