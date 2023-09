Volkswagen VW ordnet Kurzarbeit in Wolfsburg an – Flutfolgen in Slowenien belasten

04. September 2023

VW schickt seine Mitarbeiter in Wolfsburg vom 11. bis 29. September in Kurzarbeit. Das Hochwasser in Slowenien habe die Produktion eines Subunternehmers lahmgelegt, was nun die Autoproduktion beeinträchtige.