Volkwagen-Markenabend in Genf: Dieser VW soll die dieselfreie Zukunft einläuten

Volkswagen versucht sich an diesem Konzernabend in Genf nicht nur an möglichen neuen Fahrzeugkonzepten der Zukunft. Der Konzern aus Wolfsburg probiert in der Schweiz auch neue Formate in der eigenen Darstellung aus. Konzernchef Matthias Müller wird nicht mehr allein für 20 Minuten zum Vortrag auf die Bühne geschickt. In diesem Jahr in Genf darf Müller zusätzlich auch Gäste auf die Bühne bitten.