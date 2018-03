Volkwagen-Porsche: Musterverfahren zu VW-Übernahme verzögert sich

Einige Kläger beim Musterverfahren hatten „Zweifel an der Unparteilichkeit und Unabhängigkeit“ der Richter geäußert: Der Vorsitzende Richter habe in seiner vorläufigen Rechtsauffassung erkennen lassen, dass er Hedgefonds und deren Geschäftspraktiken nicht für schutzwürdig halte, kritisierten die Kläger damals. Unter anderem sind aber auch Hedgefonds an dem Verfahren beteiligt. Das Gericht konnte den Angaben zufolge nicht feststellen, dass der Richter diese Äußerungen überhaupt getätigt habe.