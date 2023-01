Vom Polizisten zum Unternehmer Ein Cannabis-Cop auf Mission in Deutschland

Zum Beispiel von Finn Hänsel, dem Gründer und Chef der Berliner Sanity Group, die Medizinal-Cannabis sowie rezeptfreie Cremes und Tropfen auf Cannabisbasis verkauft. Hänsel sagt: „Eine Track & Trace Technik ist die Basis für einen sauberen Cannabismarkt, mit einer klaren Abgrenzung zum illegalen Markt.“ In Ländern, in denen die Lieferkette nicht transparent ist – wie etwa in den Niederlanden – „beherrschen illegale Organisationen den Markt und die Kunden und Behörden wissen nicht, woher die Produkte am Ende kommen“. Auch für Steuerbehörden sei die Technik interessant, so Hänsel – er spielt darauf an, dass sich der Staat hohe Einnahmen aus dem Cannabismarkt verspricht.