Vor Hauptversammlung: Personalabbau bei Continental nimmt Fahrt auf

Der Automobilzulieferer Continental kommt beim Personalabbau voran. Bisher seien rund 6000 Arbeitsplätze „verändert“ worden, sagte Konzernchef Nikolai Setzer laut seinem am Mittwoch vorab veröffentlichten Redetext für die virtuelle Hauptversammlung am 29. April. Davon hätten etwa 4500 Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, 1500 hätten eine andere Beschäftigung in dem Konzern gefunden.