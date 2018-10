Vor Traton-Börsengang MAN gibt Getriebe- und Generatoren-Sparte an Volkswagen ab

Volkswagen überweist für die Beteiligung von 76 Prozent am Getriebehersteller Renk und am MAN Energy Solutions zwischen 1,85 und 2,05 Milliarden Euro nach München, wie MAN am Donnerstagabend mitteilte. Die US-Tochter von MAN Energy Solutions wird für knapp 100 Millionen Dollar an eine amerikanische VW-Tochter angedockt.