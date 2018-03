Vorbereitung auf Monsanto-Übernahme durch Bayer: BASF will Gemüsesaatgut von Bayer kaufen

Bayer-Chef Werner Baumann hatte am Dienstag auf der Bilanzpressekonferenz in Leverkusen gesagt, der Konzern verzeichne ein hohes Interesse an dem zum Verkauf stehenden Gemüsesaatgutgeschäft. Dabei handele es sich um andere Saatguthersteller aber auch um Finanzinvestoren. Das Geschäft mit einem Jahresumsatz von 430 Millionen Euro sei so begehrt, dass Bayer sogar mehrere von diesen verkaufen könnte, wenn der Konzern diese hätte.