Vorbereitungen auf den Notfall Was ein Gas-Stopp für die deutsche Industrie bedeuten würde

Die Energieindustrie ist verunsichert. Bei RWE in Essen heißt es, man müsse sich mit den genauen Folgen eines Rubel-Zwangs noch im Detail beschäftigen. Vorerst könne und wolle man sich dazu nicht äußern. RWE hat derzeit noch bis Ende 2023 laufende Verträge im Umfang von 15 Terawattstunden (TwH), davon werde die Hälfte binnen der nächsten zwölf Monate auslaufen. RWE-Chef Markus Krebber hatte Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck zuletzt bei seinem Besuch in Katar als Teil der Wirtschaftsdelegation begleitet.



Die Karlsruher EnBW gab an, dass das Tochterunternehmen VNG Gas im Umfang von 99 Terawattstunden (TwH) direkt aus Russland erhalte. Dies entspreche etwa einem Anteil von rund 20 Prozent des gesamten EnBW-Gasbezugs. Die direkten Gas-Lieferverträge, die VNG mit Russland habe, würden „bis dato in Euro bezahlt.“ EnBW erwarte nun von der Politik Vorgaben, wie auf Russlands geplanten Rubel-Zwang zu reagieren sei. „Wir unterstützen die bisherigen und aus unserer Sicht umsichtigen Maßnahmen der Bundesregierung voll und ganz“, hieß es von EnBW.