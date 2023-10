Vorschlag der Bauindustrie Klimaretter sollen bei Ausschreibungen bevorzugt werden

Sein Impulspapier schickt der HDB in der kommenden Woche an diverse Ministerien. Seine Überschrift: „Klimaverträglich Bauen mit einem Schattenpreis für CO2-Emissionen – Wie die öffentliche Hand Bauprojekte ausschreiben kann, um ihre Klimaschutzziele zu erreichen“. Für diesen Zweck ist das Papier laut HDB der erste vergabe- und haushaltsrechtlich zulässige Ansatz für den deutschen Markt und angelehnt an ähnliche Vergabemodelle in Dänemark, Schweden und den Niederlanden. Dort fließt der Klimaschutz neben den drei bisherigen Vergabe-Faktoren Kosten, Zeit und Qualität schon als vierter Faktor in die Vergabe öffentlicher Aufträge ein.