Vorstandschef Guido Kerkhoff wird Thyssenkrupps Hoffnungsträger

In nur wenigen Wochen hat es der 50-Jährige geschafft, aus dem Schatten Hiesingers zu treten, mit dem er sieben Jahre sehr eng zusammengearbeitet hat. Viele Investoren hatten einen Neuanfang ohne Kerkhoff an der Spitze gefordert. Dieser gilt zwar als „Macher“, aber weniger als Stratege. Mit seinen Aufspaltungsplänen hat er viele überrascht. Nachdem die Krupp-Stiftung, die Arbeitnehmer sowie die Investoren Cevian & Co Zustimmung signalisierten, war klar, dass dies nicht ohne Kerkhoff gehen konnte. Hinzu kam, dass andere Kandidaten abgesagt hatten. „Herr Kerkhoff zeigt den Willen und die Fähigkeit, das Unternehmen strategisch neu auszurichten“, sicherte die Vorsitzende des Kuratoriums der Krupp-Stiftung, Ursula Gather, ihm am Sonntag ihre Unterstützung zu.