Vorstandsumbau im VW-Konzern: Der steile Aufstieg von Porsche-Chef Oliver Blume

Der gebürtige Braunschweiger studierte in seiner Heimatstadt Maschinenbau und promovierte später in Schanghai. Er durchlief im VW-Konzern zunächst Stationen bei Audi und Seat. 2009 übernahm er die Produktionsplanung in der VW-Zentrale. Daher die Kenntnis aller VW-Werke. 2013 wechselte er nach Zuffenhausen als Produktionschef. Seit Ende 2015 führt er das Unternehmen. Der mächtige Betriebsratschef Uwe Hück schätzt Blume sehr: „Ein Mann, der tut was er sagt.“ Auch bei Volkswagen wissen die Arbeitnehmer genau, was mit Blume auf sie zukommt.