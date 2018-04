Vorstandsumbau: VW-Chef Diess schreibt an die Mitarbeiter und zollt Müller „Respekt“

An der detaillierten Ausgestaltung werden wir in den kommenden Wochen intensiv arbeiten. Und wir werden Sie auf dem Laufenden halten und die interne Kommunikation deutlich ausbauen. Das ist mir wichtig. Denn am Ende kommt es auch auf Sie an: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lassen Sie in Ihren Anstrengungen nicht nach! Bringen Sie sich an Ihrem Arbeitsplatz voll ein! Denn damit tragen Sie entscheidend dazu bei, dass wir auch in Zukunft Mobilität definieren und unsere Kunden begeistern werden. Gleichzeitig legen wir das Fundament dafür, dass dieser Konzern seiner Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Umwelt, aber auch gegenüber unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie unseren Anteilseignern weiter gerecht werden kann.