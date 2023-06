Vossloh-Chef Oliver Schuster Shinkansen und die Deutsche Bahn? „Das ist kein fairer Vergleich“

Wo werden Holzschwellen benutzt?

In vielen Teilen der Welt sind heute noch Holzschwellen verbaut. Diese werden in den meisten Fällen mit Teeröl, auch Kreosot genannt, imprägniert. Kreosot ist unter Umweltgesichtspunkten sehr bedenklich und krebserregend. Über die Jahrzehnte, die so eine Holzschwelle im Feld liegt, wäscht der Regen dieses Gift aus den Schwellen raus, und es gelangt ins Grundwasser. In immer mehr Ländern der Erde ist die Verwendung von Holzschwellen deshalb nicht mehr erlaubt, auch in weiten Teilen der EU. Aber es gibt bestimmte bauliche Situationen, wo die Betonschwelle den Job einfach nicht machen kann.