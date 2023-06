Vossloh-Chef Oliver Schuster Shinkansen und die Deutsche Bahn? „Das ist kein fairer Vergleich“

WirtschaftsWoche: Herr Schuster, im Juni 2022 entgleiste in Garmisch-Partenkirchen ein Regionalzug, fünf Menschen starben. Nun kommt die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung zu dem Ergebnis: Beschädigte Betonschwellen waren wohl die Ursache. Stammen die besagten Schwellen von Vossloh?

Oliver Schuster: Meines Wissens laufen die Untersuchungen zur Unfallursache noch. Eine Beteiligung von Vossloh kann ich allerdings ausschließen. Wir sind Marktführer für Betonschwellen sowohl in Nordamerika als auch in Australien. In Deutschland dagegen sind wir in diesem Bereich nicht aktiv.