Vossloh-Chef Oliver Schuster Shinkansen und die Deutsche Bahn? „Das ist kein fairer Vergleich“

Ist das in anderen Ländern denn so viel anders?

Da gibt es große Unterschiede. Es ist sehr viel schwieriger, ein gemischt genutztes und verzweigtes Streckennetz in Ordnung zu bringen, als ein Punkt-zu-Punkt-Streckennetz. Viele Leute, die in China oder Japan Zug gefahren sind, schwärmen ja davon: In Japan muss der Verkehrsminister in den Abendnachrichten sich öffentlich entschuldigen, wenn der Shinkansen mal 30 Sekunden Verspätung hat – und zwar 30 Sekunden kumuliert in einem Monat. Dazu muss man aber wissen: Da fährt der Zug von A nach B, in der Regel mit nur sehr wenigen oder gar keinen Zwischenhalten. Und auf dieser Strecke fährt auch nur dieser Hochgeschwindigkeitszug. In diesem speziellen Rahmen ist Pünktlichkeit zwar immer noch eine tolle Leistung, aber wohl nicht ganz so schwierig wie im deutschen Netz. Das ist also kein fairer Vergleich zu Deutschland.