VW, BASF, Siemens Wegen Syrien-Krieg: Erste deutsche Konzerne legen Investitionspläne auf Eis

Die BASF ist bereits seit 1880 in der Türkei vertreten und damit bereits fünfzehn Jahre nach der Unternehmensgründung. In Gebze, Adana und Trabzon produziert der Konzern Chemikalien. Der Umsatz in der Türkei lag 2018 bei knapp 800 Millionen Euro, insgesamt 900 Mitarbeiter arbeiten für die Deutschen. Viel mehr dürften es nicht werden. Vor dem Hintergrund des Syrien-Kriegs verkündet der Konzern bis auf weiteres einen Investitionsstopp für die Fertigung. „Erst wenn wieder stabile Verhältnisse und langfristige Planungssicherheit herrschen, können wir über weitere Investitionen in Produktionsanlagen in der Türkei nachdenken“, erklärt die BASF gegenüber der WirtschaftsWoche. Trotz der „angespannten wirtschaftlichen und politischen Situation“ glaube die BASF jedoch weiter an das „Potenzial der Türkei“ und setze auf Dialog.