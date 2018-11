VW-Chef Herbert Diess übernimmt offenbar China-Geschäft

VW-Konzernchef Herbert Diess wird nach Informationen eines Insiders im kommenden Jahr die Leitung des wichtigen China-Geschäfts selbst übernehmen. Diess werde Anfang nächsten Jahres den derzeitigen China-Chef Jochem Heizmann ablösen, wenn dieser in Ruhestand gehe, sagte eine Person mit Kenntnis der Beratungen am Freitag. Damit würde sich der Vorstand von sieben auf acht Mitglieder verkleinern. „Die chinesische Regierung erwartet, dass die Konzernspitze regelmäßig in China präsent ist.“ Daher habe man sich zu dieser hochrangigen Besetzung entschieden. Im operativen Geschäft am wichtigsten Einzelmarkt von Volkswagen solle Diess durch einen COO entlastet werden. Diesen Posten solle Stephan Wöllenstein übernehmen. Das "Handelsblatt" hatte zuvor über die Personalie berichtet. Ein VW-Sprecher wollte sich dazu nicht äußern.